Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
FIFA Kokartlı Türk Hakem Atilla Karaoğlan, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Görev Yapacak

FIFA Kokartlı Türk Hakem Atilla Karaoğlan, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Görev Yapacak

Spor Haberleri

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile Fransa arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan'da devam eden 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile Fransa arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın TSİ 20.00'de Debrecen şehri Balmazujvaros Varosi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Daniel Yng (İsveç) yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback (İsveç) olacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Atilla Karaoğlan Karaoğlan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title