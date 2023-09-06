FIFA Kokartlı Kadın Hakemler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görev Alacak

FIFA kokartlı kadın hakemler Cansu Tiryaki, Melis Özçiğdem ve Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci tur maçlarında görev yapacak.

FIFA kokartlı kadın hakemler Cansu Tiryaki, Melis Özçiğdem ve Gamze Durmuş Pakkan, UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci tur maçlarında görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cansu Tiryaki, 6- 9 Eylül tarihlerinde Avusturya'da oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci tur 9'uncu grup müsabakalarında düdük çalacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün de görev yapacak.

Melis Özçiğdem ise 6-9 Eylül tarihlerinde Almanya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 1'inci tur 2'nci grup müsabakalarında görev alacak. Karşılaşmalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk ise görev alacak.

Gamze Durmuş Pakkan da 6-9 Eylül tarihlerinde Norveç'te oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 1'nci tur 4'üncü grup maçlarında görev yapacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Sedef Aktan da görev yapacak.