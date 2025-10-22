Haberler

FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Roma-Viktoria Plzen Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın İtalya'nın Roma kentinde Roma ile Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçını yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Meler'in yarın İtalya'nın Roma ile Çekya'nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçını yöneteceği bildirildi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
