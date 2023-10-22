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FIFA Kokartlı Hakem Gamze Durmuş Pakkan UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Görevlendirildi

FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan, Arnavutluk'ta düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev alacak. Ayrıca FIFA kokartlı yardımcı hakem Mürvet Yavuztürk de maçlarda görev yapacak.