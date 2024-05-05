FIFA Kokartlı Hakem Cansu Tiryaki, 2024 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Davet Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'nin 2024 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na davet edildiğini duyurdu. Turnuva, İsveç'te 5-19 Mayıs tarihleri arasında 17 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.
FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 2024 UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre İsveç'te 5-19 Mayıs tarihlerinde 17 milli takımın katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvaya 8'er hakem ve yardımcı hakem çağrıldı.