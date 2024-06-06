FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan Arasındaki Hazırlık Maçını Yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Arda Kardeşler'in yöneteceği maçta yardımcılıkları Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Sabanagic olacak.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Slovenya ile Bulgaristan arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Lübliyana kentindeki Stozice Stadı'nda 8 Haziran Cumartesi oynanacak maçta Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Denis Sabanagic olacak.