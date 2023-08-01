FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen, Pogon-Linfield Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında Pogon (Polonya)-Linfield (Kuzey İrlanda) maçını yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanşında 3 Ağustos Perşembe günü oynanacak Pogon (Polonya)-Linfield (Kuzey İrlanda) maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Szczecin kentindeki Floriana Krygiera Stadı'nda (TSİ) 19.00'da başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek yapacak.