FIFA Kokartlı Futsal Hakemleri Atina'da Kursa Katıldı

FIFA kokartlı futsal hakemleri Fatma Özlem Tursun ve Hakan Tezcan, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 17. UEFA Futsal Hakem Kursu'na katıldı. Kurs kapsamında teorik çalışmalar, fiziksel atletik testler, performans testleri, psikoteknik ve görsel dikkat testleri ile kural sınavları yapıldı. Tursun ve Tezcan, tüm testleri başarıyla tamamladı.

FIFA kokartlı futsal hakemleri Fatma Özlem Tursun ve Hakan Tezcan, 17. UEFA Futsal Hakem Kursu'na katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen kursa, bu yıl ilk defa FIFA kokartı takmaya hak kazanan futsal hakemleri ile tüm kadın futsal hakemleri katıldı.

Kursta farklı konu başlıklarıyla ilgili teorik çalışmalar, fiziksel atletik testler, performans testlerinin uygulamaları, psikoteknik ve görsel dikkat testleri ile kural sınavları yapıldı.

Fatma Özlem Tursun ve Hakan Tezcan, tüm testleri başarı ile tamamladı.