FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı hakkında soruşturma başlattı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası seramonisinde Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İspanya, Dünya Kupası finalinde İngiltere’yi 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı. Kupa töreninde ise Rubiales, takımın hücum oyuncusu Hermoso’yu dudaklarından öpmüştü.

Maçının son düdüğüyle beraber sevinç yaşayan federasyon başkanı o esnalarda da kasığını tutmuştu.

FIFA, Rubiales’in söz konusu eylemlerinin, hakaret içeren davranışlar ya da centilmenlikle ilgili disiplin kurallarını ihlal edip etmediğine bakacak.

Disiplin yönetmeliğine göre, yetkililer “fair-play, sadakat ve bütünlük prensiplerine uymak zorunda”.

Pazartesi günü eyleminden ötürü özür dileyen Rubiales, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “İtiraf etmek zorundayım. Tamamıyla hatalıydım” dedi.

Kötü bir niyeti olmadığını belirten Rubiales, olayın yoğun bir heyecan içinde yaşandığını belirtti ve şöyle devam etti:

“O an bunu doğal olarak gördük, ancak dışarıda öyle yankılanmadı. Özür dilemeli, bundan dersler çıkarmalı ve başkan olarak daha dikkatli olmam gerektiğini anlamalıyım."

Olaya dair değerlendirmelerde bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, özrün "yeterli olmadığını" savundu.

Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ise Rubiales’in istifasını istedi.

Hermoso'yu temsil eden sendika Futpro, olayın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. 33 yaşındaki futbolcu ise sendikanın "kendi çıkarlarını savunacağını” belirttiği bir açıklama yayımladı.

101 kez milli formayı giyen Hermoso, Instagram’da konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada Rubiales’in eylemini “beğenmediğini” söyledi. Ancak daha sonra yaptığı ikinci açıklamada ise federasyon başkanını savundu.

İspanya'nın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu, "Bu, Dünya Kupası'nı kazanmanın getirdiği büyük sevinç nedeniyle tamamen spontane, karşılıklı bir jestti" dedi.