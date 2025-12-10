Haberler

Trump'a "Barış Ödülü" veren FIFA, kendi kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Donald Trump'a verdiği Barış Ödülü'nün, tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği iddialarıyla Londra merkezli FairSquare Grubu tarafından FIFA Etik Komitesi'ne soruşturma açılması talep edildi.

Sporda daha fazla hesap verebilirliği teşvik etmeyi amaçlayan Londra merkezli FairSquare Grubu, Infantino'nun Başkan Trump'la ilgili yorumları ve Barış Ödülü'nü verme sürecinin FIFA kurallarını ihlal ettiğini savunan bir mektubu FIFA Etik Komitesi'ne gönderdi.

Infantino'nun FIFA'nın tarafsızlık kurallarını açıkça ihlal ettiği iddia edilen mektupta, "Görevdeki bir siyasi lidere bu tür bir ödül verilmesi, FIFA'nın tarafsızlık yükümlülüğünün ihlalidir" denildi.

Infantino, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimindeki konuşmasında, "Bir liderden beklediğimiz şey budur. Elde ettiğiniz başarılar için ilk FIFA Barış Ödülü'nü kesinlikle hak ediyorsunuz, bunu inanılmaz bir şekilde başardınız. Sayın Başkan, her zaman benim desteğime güvenebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'nın kendi tüzüğüne göre, böyle bir ödülün verilmesine ilişkin kararın FIFA Konseyi tarafından alınması gerektiğinin vurgulandığı FairSquare'in mektubunda, "FIFA başkanı, örgütün misyonunu, stratejik yönünü, politikalarını ve değerlerini tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahip değildir." denildi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
