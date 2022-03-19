FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
 - Güncelleme:
FIFA'dan Ukrayna'ya bir milyon dolar yardım

FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

FIFA, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'ya bir milyon dolar bağış yapılacağını duyurdu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yaşanan savaş karşısında Ukrayna halkını destekleyerek üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. FIFA, Ukrayna ve bölgedeki futbol camiasıyla iş birliği içinde gerekli yardımları yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da savaştan etkilenenler için FIFA Vakfı aracılığıyla bir milyon dolar tahsis edildiği belirtildi.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere insani yardımların Ukrayna Futbol Federasyonuna ulaştırıldığı bildirildi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Ukrayna, Savaş, Rusya, dolar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title