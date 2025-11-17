FIFA'dan Türkiye'nin Ekstra Transfer Talebine Ret
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'ya ilettiği ilave transfer dönemi talebinin kabul edilmediğini duyurdu. FIFA, uluslararası transfer kuralları gereği bu talebi reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu : "10 Kasım 2025 tarihinde FIFA'ya iletmiş olduğumuz ilave transfer dönemi talebimiz, FIFA'nın 15 Kasım 2025 tarihinde göndermiş olduğu cevap yazısı ile uluslararası transfer kuralları gerekçesiyle kabul edilmemiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor