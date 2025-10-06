Haberler

FIFA'dan Süper Lig ve 1. Lig Takımlarına Transfer Yasağı

FIFA, Zecorner Kayserispor ve ikas Eyüpspor'a transfer yasağı getirirken, Adana Demirspor'a da 3 dönemlik yasağın uygulandığını duyurdu.

FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Zecorner Kayserispor ve ikas Eyüpspor'a transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ikas Eyüpspor'a süresiz, Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı verildi.

Trendyol 1. Lig takımı Adana Demirspor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
