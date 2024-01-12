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FIFA'dan Süper Lig'e transfer yasağı

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FIFA, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor'a transfer yasağı getirdi.

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor ve Samsunspor'a transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

FIFA'nın sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Hatayspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor'a 3'er, Yılport Samsunspor'a ise 2 dönem transfer yasağı verildiği belirtildi.

Öte yandan Adanaspor, Akhisarspor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor FK, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu, Alg Spor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor ve Tuzlaspor da transfer yasağı alan diğer kulüpler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Antalyaspor Samsunspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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