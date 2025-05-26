FIFA'dan Sivasspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı Cezası

FIFA'dan Sivasspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı Cezası
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Süper Lig'den düşen Sivasspor, FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası aldı. Cezanın geçici olduğu ve ödeme yapılması durumunda kaldırılacağı belirtildi.

FIFA, Süper Lig'e veda eden Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda geçen hafta alınan sonuçların ardından küme düşmesi kesinleşen Sivasspor'a FIFA'dan ceza geldi. FIFA'dan yapılan resmi açıklamada kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği ifade edildi. Kulüpten alınan bilgide de cezanın geçici olduğu ve ödeme yapılınca cezanın kalkacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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