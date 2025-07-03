FIFA Başkanı Infantino'dan Diogo Jota İçin Taziye Mesajı

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. Infantino, Jota ve kardeşi Andre'nin futbol camiası tarafından özleneceğini belirtti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, "Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın vefatını duyduğumda çok üzüldüm. Henüz 28 yaşında olan Diogo, o zamana kadar harika bir kariyer geçirmişti ve önünde çok güzel yıllar vardı, kardeşi Andre ise Penafiel de başarılıydı. Her ikisi de onları tanıyan herkes ve dünya çapındaki futbol camiası tarafından çok özlenecek." ifadelerini kullandı.

Infantino, "FIFA ve daha geniş futbol ailesi adına, düşüncelerim aileleri ve arkadaşlarıyla, Liverpool, Penafiel ve Portekiz Futbol Federasyonundaki herkesle birlikte. Huzur içinde yatsınlar." notunu paylaştı.

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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