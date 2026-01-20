Haberler

Abdullah Ayaz, FIFA Avrupa & Afrika Bilgi Paylaşımı Çalıştayı'na katıldı

Güncelleme:
FIFA Başkanının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımların yapısı ve futbol tesisleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Etkinlik, Afrika ve Avrupa'dan katılan federasyon yetkilileri arasında bilgi paylaşımı sağladı.

FIFA'ya üye ülke temsilcilerinin katıldığı FIFA Avrupa & Afrika Bilgi Paylaşımı Çalıştayı, CAF Afrika Uluslar Kupası'na da ev sahipliği yapan Fas'ın başkenti Rabat'taki FIFA Ofisinde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla Rabat'taki Afrika Bölge Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte TFF'yi, genel sekreter Abdullah Ayaz ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

Çalıştaya Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Polonya, İsviçre, İzlanda, Çad, Yeşil Burun Adaları, Madagaskar, Fas ve Fildişi Sahilleri'nden federasyon yetkilileri katıldı.

Buğra İmamoğulları, milli takımların yapısı ve futbol tesislerine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı oturumda, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri ile ilgili bir sunum yaptı. Katılımcılar FIFA'nın Afrika Bölge Ofisi'nin yanı sıra Rabat'ta bulunan Fas Futbol Federasyonu tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki farklı kıtanın futbol organizasyonları karşısında yaşadığı küresel deneyimler konusunda bilgi paylaşımında bulunulan çalıştaya ilişkin "Afrika ve Avrupa'dan arkadaşlarımı ve meslektaşlarımı FIFA Ofisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Bu etkinlikte birbirimizin deneyimlerini öğrenme ve bilgi paylaşımı yapma imkanı bulduk. Futbol küresel bir oyun ve benzersiz zorluklar içeriyor. Oyunumuzu birlikte ileriye taşımak ve gelecek nesillere ilham vermeye devam etmesini sağlamak için açık fikirli ve açık ruhlu olmamız önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

