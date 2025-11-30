FIFA Arap Kupası'na 700 Binden Fazla Bilet Satıldı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek FIFA Arap Kupası maçları için 700 binden fazla bilet satıldığı duyuruldu.

FIFA Arap Kupası Katar yerel organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 1-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuva kapsamında bugüne kadar toplam 700 bin 699 bilet satışının yapıldığı ve bu sayının turnuva tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu biletlerin 210 bin 209'u Katar dışındaki taraftarlarca satın alındı. Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan taraftarları, grup aşaması maçlarında bilet satışlarında başı çekti.

Turnuva organizatörleri ayrıca, 15 bölgesel ve uluslararası yayıncı kuruluşun maçları canlı yayınlayacağını açıkladı.

FIFA Arap Kupası açılış maçı, 1 Aralık'ta başkent Doha'daki El Beyt Stadyumu'nda, ev sahibi Katar ve Filistin milli takımlarının mücadelesiyle başlayacak. Final ise 18 Aralık'ta, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinin de yapıldığı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran ve büyük organizasyonlara ev sahipliğiyle dikkati çeken Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştı.