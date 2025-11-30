Haberler

FIFA Arap Kupası'na 700 Binden Fazla Bilet Satıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın Doha şehrinde düzenlenecek FIFA Arap Kupası maçları için bugüne kadar toplam 700 bin 699 bilet satıldığı açıklandı. Turnuvanın açılış maçı 1 Aralık'ta Katar ve Filistin milli takımları arasında oynanacak.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek FIFA Arap Kupası maçları için 700 binden fazla bilet satıldığı duyuruldu.

FIFA Arap Kupası Katar yerel organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 1-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek turnuva kapsamında bugüne kadar toplam 700 bin 699 bilet satışının yapıldığı ve bu sayının turnuva tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu biletlerin 210 bin 209'u Katar dışındaki taraftarlarca satın alındı. Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan taraftarları, grup aşaması maçlarında bilet satışlarında başı çekti.

Turnuva organizatörleri ayrıca, 15 bölgesel ve uluslararası yayıncı kuruluşun maçları canlı yayınlayacağını açıkladı.

FIFA Arap Kupası açılış maçı, 1 Aralık'ta başkent Doha'daki El Beyt Stadyumu'nda, ev sahibi Katar ve Filistin milli takımlarının mücadelesiyle başlayacak. Final ise 18 Aralık'ta, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinin de yapıldığı Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran ve büyük organizasyonlara ev sahipliğiyle dikkati çeken Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Atlattığı badireler saymakla bitmiyor, gören 'Hala ölmedin mi sen' diyor

Atlattığı badireler say say bitmiyor, gören "Hala ölmedin mi" diyor
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.