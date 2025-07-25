FIFA, Afgan Kadın Mülteci Takımına Pauline Hamill'i Teknik Direktör Olarak Atadı

FIFA, yeni kurulan Afgan kadın mülteci takımının başına eski İskoçya milli futbolcusu Pauline Hamill'i atadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "Bu bir ayrıcalık. İskoçya efsanesi Pauline Hamill, Afgan kadın mülteci takımına teknik direktörlük yapacak. Bu eşi benzeri görülmemiş girişim, FIFA'nın her kıza ve genç kadına, koşulları ne olursa olsun futbol hayallerinin peşinden gitme fırsatı sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise "FIFA, hem ülke içinde hem de sürgündeki Afgan kadınlarının yanındadır ve futbol hayallerinin peşinden gidebilecekleri, uluslararası arenada görülebilecekleri, duyulabilecekleri, desteklenebilecekleri güvenli ve kapsayıcı alanlar yaratmaya kararlılıkla devam ediyor." görüşlerine yer verdi.

Hibernian, Doncaster Rovers, Blackburn Rovers, Celtic ve Spartans kadın takımlarında oynayan 53 yaşındaki Hamill, ülkesinin 17 ve 19 yaş altı takımlarında teknik direktörlük yaptı. Hamill, son olarak Suudi Arabistan 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda görev aldı.