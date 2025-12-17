Haberler

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Güncelleme:
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak. Şampiyon ülkeye 50 milyon dolar, ikinciye 33 milyon dolar, üçüncüye ise 29 milyon dolar ödeme yapılacak. Ayrıca, elemeleri geçen her takıma 1,5 milyon dolar verilecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
