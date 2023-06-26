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FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan'da düzenlenecek

FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, Suudi Arabistan'da düzenlenecek

Spor Haberleri

FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak.

FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Kulüpler Dünya Kupası Suudi Arabistan Aralık Dünya Spor Haberler

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