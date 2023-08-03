FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda Kolombiya ve Fas üst tura çıktı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası H Grubu'nda Kolombiya ve Fas, üçüncü ve son maçların ardından üst tura çıkmayı başardı. Almanya ise turnuvaya veda etti.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası H Grubu'nda üçüncü ve son maçların ardından Kolombiya ve Fas adını bir üst tura yazdırdı.

Brisbane Stadyumu'nda Güney Kore ile Almanya karşılaştı. Müsabaka ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Almanya puanını 4'e yükseltmesine rağmen Güney Kore'nin ardından turnuvaya veda etti.

İkinci turda Kolombiya'nın rakibi Jamaika olurken, Fas ise Fransa ile karşılaşacak ve çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.