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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, Güney Afrika'yı mağlup etti

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda E, F ve G gruplarında oynanan maçlar sonucunda İsveç, Güney Afrika'yı 2-1 mağlup etti. Hollanda ise Portekiz'i 1-0 yendi. Fransa ile Jamaika arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Yarın ise İtalya-Arjantin, Almanya-Fas ve Brezilya-Panama maçları oynanacak.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası E, F ve G gruplarında oynanan birer maçla sürdü.

Günün ilk maçında G Grubu'nda İsveç, Güney Afrika'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve organizasyona 3 puanla başladı.

E Grubu'nda Hollanda, Portekiz'i ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Günün son maçında ise F Grubu'nda Fransa ile Jamaika karşı karşıya geldi. Müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.

Turnuvada yarının programı şu şekilde:

-G Grubu

09.00 İtalya-Arjantin

-H Grubu

11.30 Almanya-Fas

-F Grubu

14.00 Brezilya-Panama


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Güney Afrika Arjantin İsveç Spor Haberler

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