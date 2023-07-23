FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, Güney Afrika'yı mağlup etti
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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda E, F ve G gruplarında oynanan maçlar sonucunda İsveç, Güney Afrika'yı 2-1 mağlup etti. Hollanda ise Portekiz'i 1-0 yendi. Fransa ile Jamaika arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Yarın ise İtalya-Arjantin, Almanya-Fas ve Brezilya-Panama maçları oynanacak.
FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası E, F ve G gruplarında oynanan birer maçla sürdü.
Günün ilk maçında G Grubu'nda İsveç, Güney Afrika'yı 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve organizasyona 3 puanla başladı.E Grubu'nda Hollanda, Portekiz'i ilk yarıda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.Günün son maçında ise F Grubu'nda Fransa ile Jamaika karşı karşıya geldi. Müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.Turnuvada yarının programı şu şekilde: -G Grubu09.00 İtalya-Arjantin-H Grubu11.30 Almanya-Fas-F Grubu
14.00 Brezilya-Panama
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor