FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç, Güney Afrika'yı mağlup etti

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda E, F ve G gruplarında oynanan maçlar sonucunda İsveç, Güney Afrika'yı 2-1 mağlup etti. Hollanda ise Portekiz'i 1-0 yendi. Fransa ile Jamaika arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Yarın ise İtalya-Arjantin, Almanya-Fas ve Brezilya-Panama maçları oynanacak.