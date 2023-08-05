FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ve Japonya çeyrek finale yükseldi

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları oynanan iki mücadele ile başladı.

Eden Park Stadyumu'nda oynanan günün ilk maçında İspanya, İsviçre'yi 5-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya'nın gollerini 5'inci ve 36'ncı dakikalarda Aitana Bonmati, 17'nci dakikada Alba Redondo, 45'inci dakikada Laia Codina ve 70'inci dakikada Jennifer Hermoso kaydetti. İsviçre'nin tek golünü ise 11'inci dakikada Laia Codina kendi kalesine attı. İspanya, çeyrek finalde Hollanda-Güney Afrika maçının galibiyle karşılaşacak.Wellington Regional Stadyumu'ndaki günün diğer müsabakasında ise Japonya, Norveç'i 3-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Ingrid Engen kendi kalesine, 50'nci dakikada Risa Shimizu ve 81'inci dakikada Hinata Miyazawa attı. Norveç'in tek golü ise 20'nci dakikada Guro Reiten'den geldi. Japonya çeyrek finalde İsveç-ABD karşılaşmasının kazananı ile karşı karşıya gelecek.