FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor

G Grubu'nda Arjantin - Güney Afrika, D Grubu'nda ise İngiltere - Danimarka ve Çin - Haiti karşılaşmaları oynandı. Arjantin ile Güney Afrika 2-2 berabere kaldı. İngiltere, Danimarka'yı 1-0 yendi. Çin ise Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

Öte yandan grubun diğer karşılaşmasında Çin, Hindmarsh Stadyumu'nda oynanan mücadelede Haiti'yi 1-0 mağlup etti. Çin'e galibiyeti getiren golü, 74'üncü dakikada penaltıdan Shuang Wang attı. Bu sonuçlarla D Grubu'nda bir üst tura çıkacak olan takımlar son maçta belli olacak. Mücadelenin 29'uncu dakikasında Rui Zhang, rakibine yaptığı sert hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Marta Huerta de Aza, sarı kart iptal ederek Zhang'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.