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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor

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G Grubu'nda Arjantin - Güney Afrika, D Grubu'nda ise İngiltere - Danimarka ve Çin - Haiti karşılaşmaları oynandı. Arjantin ile Güney Afrika 2-2 berabere kaldı. İngiltere, Danimarka'yı 1-0 yendi. Çin ise Haiti'yi 1-0 mağlup etti.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda grup maçları devam ediyor. G Grubu'nda Arjantin - Güney Afrika, D Grubu'nda ise İngiltere - Danimarka ve Çin - Haiti karşılaşmaları oynandı.

Günün ilk mücadelesinde, Arjantin ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Dunedin Stadyumu'nda TSİ 03.00'te oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Arjantin'in gollerini 74'üncü dakikada Sophia Braun, 79'uncu dakikada Romina Nunez kaydetti. Güney Afrika'nın golleri ise 30'uncu dakikada Linda Motlhalo ve 66'ncı dakikada Thembi Kgatlana'dan geldi.

D GRUBU'^NDA 3 PUAN ÇİN VE İNGİLTERE'NİN

D Grubu'nda ise İngiltere-Danimarka ile Çin-Haiti karşılaşmaları oynandı. Sydney Football Stadyumu'nda İngiltere ve Danimarka arasında oynanan mücadeleyi, İngiltere 1-0 kazandı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 6'ncı dakikada Lauren James kaydetti.

Öte yandan grubun diğer karşılaşmasında Çin, Hindmarsh Stadyumu'nda oynanan mücadelede Haiti'yi 1-0 mağlup etti. Çin'e galibiyeti getiren golü, 74'üncü dakikada penaltıdan Shuang Wang attı. Bu sonuçlarla D Grubu'nda bir üst tura çıkacak olan takımlar son maçta belli olacak. Mücadelenin 29'uncu dakikasında Rui Zhang, rakibine yaptığı sert hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Marta Huerta de Aza, sarı kart iptal ederek Zhang'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Güney Afrika Danimarka England Spor Haberler

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