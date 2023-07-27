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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Grup Maçları Devam Ediyor

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD ile Hollanda, Portekiz ile Vietnam, B Grubu'nda ise Avustralya ile Nijerya mücadele etti. ABD-Hollanda maçı 1-1 berabere biterken, Portekiz-Vietnam maçını Portekiz 2-0 kazandı. Avustralya-Nijerya maçında ise Nijerya 3-2 galip geldi.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Grup maçları devam ediyor. E Grubu'nda ABD ile Hollanda, Portekiz ile Vietnam, B Grubu'nda ise Avustralya ile Nijerya mücadeleleri oynandı.

Günün ilk maçında E Grubu'nda ABD ile Hollanda karşılaştı. TSİ 04.00'da Wellington Regional Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. ABD'nin golünü 62'nci dakikada Lindsey Michelle Horan, Hollanda'nın golünü ise 17'nci dakikada Jill Jamie Roord kaydetti. Grubun bir diğer karşılaşmasında Portekiz ile Vietnam mücadele etti. Waikato Stadı'ndaki maç, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle son buldu. Kırmızı-yeşilli ekibe galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Telma Encarnaçao, 21'inci dakikada Francisca Sousa attı.

AVUSTRALYA-NİJERYA: 2-3

B Grubu'nda ise Nijerya, Avustralya'yı 3-2 mağlup etti. Brisbane Stadı'nda oynanan mücadelede Nijerya, geriye düşmesine rağmen Avustralya'yı yenerek turnuvanın son maçı öncesinde avantaj elde etti. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Uchenna Kanu, 65'inci dakikada Osinachi Ohale, 72'nci dakikada Asisat Oshoala kaydetti. Avustralya'nın gollerini ise 45+1'inci dakikada Emily Van Egmond ve 90+10'uncu dakikada Alanna Kennedy attı. Nijerya gelecek maç, gruptan çıkma şansı bulunmayan İrlanda ile karşılaşacak.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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