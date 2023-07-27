FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Grup Maçları Devam Ediyor

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD ile Hollanda, Portekiz ile Vietnam, B Grubu'nda ise Avustralya ile Nijerya mücadele etti. ABD-Hollanda maçı 1-1 berabere biterken, Portekiz-Vietnam maçını Portekiz 2-0 kazandı. Avustralya-Nijerya maçında ise Nijerya 3-2 galip geldi.

B Grubu'nda ise Nijerya, Avustralya'yı 3-2 mağlup etti. Brisbane Stadı'nda oynanan mücadelede Nijerya, geriye düşmesine rağmen Avustralya'yı yenerek turnuvanın son maçı öncesinde avantaj elde etti. Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Uchenna Kanu, 65'inci dakikada Osinachi Ohale, 72'nci dakikada Asisat Oshoala kaydetti. Avustralya'nın gollerini ise 45+1'inci dakikada Emily Van Egmond ve 90+10'uncu dakikada Alanna Kennedy attı. Nijerya gelecek maç, gruptan çıkma şansı bulunmayan İrlanda ile karşılaşacak.