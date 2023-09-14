FIFA 2023 En İyi Futbolcusu Adayları Açıklandı

FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını duyurdu. Aday listesinde Manchester City ve diğer önemli futbolcular yer alıyor. Oylama için futbolseverler 6 Ekim'e kadar katılabilecek.