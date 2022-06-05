FIBV Milletler Ligi: Tayland: 3 - Çin: 2 - Haberler

FIBV Milletler Ligi: Tayland: 3 - Çin: 2
- Güncelleme:
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Tayland, Çin ile karşılaştı.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIBV) 2022 Milletler Ligi'nde Tayland, Çin ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan ve tie break setine uzayan müsabakadan Tayland 3-2 galip ayrıldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Fabrice Collados (Fransa)
Tayland: On-Chatchu Moksri, Kaewkalaya Kamulthala, Pimpichaya Kokram, Sasipapro Janthawisut, Hattaya Bamrungsuk, Pornpun Guedpard (Piyanut Pannoy, Boonlert Tichaya, Ajcharaporn Kongyot, Supattra Pairoj, Thanacha Sooksod, Thanacha Sooksod
Çin: Linyu Diao, Ye Jin, Yuanyuan Wang, Xiangyu Gong, Yingying Li, Xinyue Yuan (Weiyi Wang, Feifan Ni, Yunlu Wang, Linyu Diao, Yiwen Miao
Setler: 25-23, 13-25, 14-25, 25-23, 15-11
Süre: 120 dakika (30, 21, 22,27,20)
(Ali Nargüner - Cem Geçim/İHA)