FIBA Yeni Merkez Yönetim Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni seçilen merkez yönetim kurulunun ilk toplantısının ardından komisyon ve çalışma gruplarını açıkladı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri de bu komisyonlarda görev alacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni seçilen merkez yönetim kurulunun ilk toplantısının ardından komisyon ve çalışma gruplarını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, FIBA Müsabaka Komisyonunda kulüp müsabakalarından sorumlu başkan yardımcısı, TBF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı, FIBA Teknik Komisyonu Üyesi ve TBF Sağlık Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Yücesir de FIBA Sağlık Komisyonu Üyesi oldu.

Yapılan açıklamada, FIBA Genel Tüzüğü'nde 2021 yılında yürürlüğe giren değişiklikler uyarınca her komisyonda kadın veya erkek oranının en az yüzde 30 oranda temsil edilmesi zorunluluğunun da hayata geçirildiği belirtildi.