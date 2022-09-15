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FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlarla ilgili disiplin soruşturması açtı

Spor Haberleri

FIBA, Türkiye-Gürcistan maçında yaşananlarla ilgili disiplin soruşturması açtı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta yaşananlarla ilgili her iki ülke federasyonu ile 4 basketbolcu hakkında disiplin soruşturması açtı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynadığı maçta yaşananlarla ilgili her iki ülke federasyonu ile 4 basketbolcu hakkında disiplin soruşturması açtı.

FIBA'nın yaptığı açıklamada, maçta yaşanan olaylarla ilgili 5 Eylül'de soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yaşananlarla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gürcistan Basketbol Federasyonu'na da disiplin soruşturması açıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CCTV videoları da dahil olmak üzere dava materyalini dikkatlice inceledikten sonra FIBA, sportmenlik dışı davranışlarda bulunduğu için Goga Bitadze, Duda Sanadze, Tornike Shengelia ile Furkan Korkmaz ve ilgili ulusal federasyonlara disiplin soruşturması açıldı."

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

Milli Takım Gürcistan basketbol Türkiye Spor Haberler

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