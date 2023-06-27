FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu takımları belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek sezonun eleme maçları 25 Eylül'de, grup karşılaşmaları ise 17 Ekim'de başlayacak. Türkiye'den Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın da aralarında bulunduğu 29 takım, doğrudan gruplara katılacak. Elemelerde 24 takım arasından gelecek 3 ekibin de dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılacak takımlar açıklandı.