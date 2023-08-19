FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçının biletleri tükendi

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Türkiye ile Hırvatistan arasında yarın oynanacak final maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın tüm biletlerinin satıldığı belirtildi. Kazanan takımın FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edeceği karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.