Üye Girişi
Haberler

FIBA Kızlar Dünya Sıralaması Açıklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kızlar Dünya Sıralaması'nı açıkladı. ABD listenin başında yer alırken, Türkiye ise 24. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kızlar Dünya Sıralaması'nı açıkladı. ABD listenin başında yer alırken, Türkiye ise 24. sıradaki yerini korudu.

FIBA, Kızlar Dünya Sıralaması'nı açıkladı. ABD listenin başında yer alırken, Fransa ikinci, Kanada ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise 24. sıradaki yerini korudu. Madrid'de düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda 7 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırarak şampiyon olan ABD, zirvedeki yerini korudu. FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'te yarı finale yükselen Fransa ise 726,2 puanla ikinci sırada bulunuyor. FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da Konya'da finale yükselen Fransa, İzmir'de düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon oldu. Kanada, FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'teki üçüncülüğü sayesinde iki sıra yükseldikten sonra artık 721,1 puanla ilk üçte yer alıyor.

FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2023'te beşinci olan Hırvatistan ise 7 basamak yükselerek 11. sıraya geldi. Mali'nin ise 8 sıralık büyük bir sıçrayışla 12. yükseldi. Mali FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda beşinci olurken, üst üste sekizinci kez FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Afrika Şampiyonası şampiyonluğunu kazandı.

Diğer yandan, ilk 40 ülke arasında en büyük ilerlemeyi Sırbistan elde etti ve 20 sıra birden yükselerek 16'ncılığa yerleşti. Bunun nedeni, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2023 yarı finallerine ve FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2023 çeyrek finallerine ulaşmaları oldu.

FIBA Kızlar Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1. Amerika 830,2

2. Fransa 726,2

3. Kanada 721,1

4. İspanya 717,9

5. Avustralya 699,2

6. Slovenya 685,6

7. Macaristan 669,9

8. Belçika 655,9

9. Japonya 629,2

10. Finlandiya 608,9

11. Hırvatistan 597,1

12. Mali 592,4

13. Çekya 578,1

14. Almanya 576,3

15. İtalya 573,8

16. Sırbistan 567,4

17. Litvanya 564,9 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Amerika Birleşik Devletleri basketbol Türkiye Dünya Uluslararası Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title