FIBA, Kadınlar Dünya Kupası 2026 için takım sayısını arttırdı

FIBA Merkez Kurulu, Kadınlar Dünya Kupası 2026 için takım sayısının artması kararını onayladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, Eylül 2019'daki açılış toplantısından bu yana ilk kez Patrick Baumann Basketbol Evi'nde toplandı. Pandemi nedeniyle daha önce yüz yüze toplanamayan Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, bu sefer Cenevre'de bir araya geldi.

Merkez Yönetim Kurulu, şubat ayında Sırbistan, Japonya, ABD ve Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen son FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 Eleme Turnuvaları hakkında raporlar aldı. Yaklaşan FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 için devam eden hazırlıklar hakkında bir ilerleme raporu da alındı. Merakla beklenen etkinliğin kura çekimi kısa süre önce Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleşmişti ve bu ayın başlarında başlayan ön bilet satışları, 29 Mart'ta genel olarak satışa çıkacak.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 ve Elemeleri

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 için hazırlıklar üç ev sahibi ülke olan Filipinler, Japonya ve Endonezya'da devam ediyor. Bu sürecin, en son şubat ayında oynanan iki eleme penceresi dahil olmak üzere ilgili raporları kurula sunuldu. Bir sonraki pencere 27 Haziran ile 5 Temmuz arasında gerçekleşecek.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026

Mevcut kadın müsabaka sisteminin yakın zamanda gözden geçirilmesi ve İcra Komitesi'nin bir sonraki Dünya Kupası veya bir sonraki Olimpiyat Oyunları için ön eleme görevi görecek yeni bir turnuvanın dahil edilmesi kararının ardından, Merkez Kurulu FIBA'nın önerilen genişlemesini onayladı. Buna göre; FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 16 takıma ve Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kadrosu, 2025 Kıtasal Kupalara katılmaya hak kazanan 24 takıma kadar artacak. Bu kararlar, FIBA'nın Basketbolda Kadınlar ve ulusal federasyonların daha fazla takıma sahip olması, anlamlı ve düzenli uluslararası müsabakaları yapmaları stratejik hedefleriyle de uyumlu olarak alındı. Kadınlar Dünya Kupası 2026 için teklif verme süreci önümüzdeki haftalarda başlayacak.

Kulüp Müsabakaları

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) altıncı sezonu ile ilgili güncellemeler Merkez Yönetim Kurulu'na sunuldu. 6 Nisan'da başlayan çeyrek finalleri başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika'nın (BCLA) üçüncü sezonu ve 5 Mart'ta Senegal'de başlayan Basketbol Afrika Ligi hakkında da durum raporları alındı.

Ukrayna'daki durumun etkisi

FIBA'nın Rus takımları ve yetkilileriyle ilgili son kararının ardından Merkez Yönetim Kurulu, mevcut koruyucu önlemlerin, durumun yeni bir değerlendirmesinin yapılabileceği ve daha uygun kararların alınabileceği mayıs ayı ortasına kadar devam ettirilmesi önerisini onayladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor