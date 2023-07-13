FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk takımları belli oldu

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Türkiye'den Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi gruplarda yer alacak. Beşiktaş ise elemeleri geçerek gruplara kalma mücadelesi verecek.