FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan takımlar belli oldu - Haberler

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan takımlar belli oldu

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan takımlar belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belirlendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen takımlar belirlendi.

İspanya temsilcilerinin maçında Perfumerias Avenida, Spar Girona'yı 74-65 yenerek çeyrek final serisini 2-1 kazandı ve Dörtlü Final'e kalan son takım oldu.

Daha önce Fenerbahçe Safiport, Çekya ekibi USK Prag ve Macaristan temsilcisi Sopron Basket son 4 takım arasına kalmıştı.

Dörtlü Final'de USK Prag-Fenerbahçe Safiport ve Perfumerias Avenida-Sopron Basket eşleşmeleri oluştu.

Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final'de ilk maçlar 8 Nisan, final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 10 Nisan'da oynanacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Fenerbahçe, basketbol, İspanya, Prag, Spor, Haberler

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