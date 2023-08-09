Üye Girişi
Haberler

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2023-2024 Sezonu Grupları Belli Oldu

Spor Haberleri

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu'nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi B Grubu'nda mücadele edecek. Beşiktaş ise elemelerde Polonya ekibi Polkowice ile karşılaşacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu'nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de B Grubu'nda mücadele edecek.

Beşiktaş ise elemelerde Polonya ekibi Polkowice ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 20 ve 27 Eylül'de oynanacak eleme maçlarında rakibini geçmesi halinde normal sezonda B Grubu'na dahil olacak. Beşiktaş, elenmesi durumunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılacak.

Sekizer takımdan oluşan iki grupta ilk 4 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Bu turdaki çapraz eşleşmeyi kazanan ekipler ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak.

Normal sezon grupları şu şekilde:

A Grubu: Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio (İtalya), Casademont Zaragoza, Valencia (İspanya), LDLC ASVEL (Fransa), AZS UMCS Lublin (Polonya), Elemelerden gelecek 2 takım

B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prag (Çekya), Villeneuve d'Ascq-LM, Basket Landes (Fransa), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), SERCO Uni Gyor (Macaristan), Elemelerden gelecek takım

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Mersin Yenişehir Fenerbahçe Beşiktaş Polonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title