FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başlıyor

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlayacak. Türkiye'yi Fenerbahçe Alagöz Holding ve Çukurova Basketbol Mersin temsil edecek. Detaylar haberimizde.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu yarın başlayacak.

AA'nın basketbolda Avrupa Ligi maçları öncesi hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, kadınlar mücadelesine ilişkin detaylar ele alındı.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon Türkiye'yi son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding ile geçen sezonun ikincisi Çukurova Basketbol Mersin temsil edecek.

A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk haftada yarın İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek. B Grubu'nda bulunan Çukurova Basketbol Mersin ise yarın İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde normal sezon, 30 Ocak 2024'te tamamlanacak. Çeyrek final maçları 21 Şubat-6 Mart 2024, Dörtlü Final ise 12-14 Nisan 2024'te yapılacak.

8 ülkeden 16 takım mücadele edecek

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 8 ülkeden 16 takım yer alacak.

A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding'in yanı sıra Beretta Famila Schio (İtalya), Valencia Basket, Casademont Zaragoza (İspanya), LDLC ASVEL Feminin (Fransa), AZS UMCS Lublin (Polonya), DVTK HUN-Therm (Macaristan) ve ACS Sepsi-SIC (Romanya) mücadele edecek.

Çukurova Basketbol Mersin'in bulunduğu B Grubu'nda ise Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prag (Çekya), Villeneuve d'Ascq LM, Basket Landes (Fransa), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Serco UNI Györ (Macaristan), KGHM BC Polkowice (Polonya) yer alacak.

Türk temsilcileri 2 şampiyonluk elde etti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, birer kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

2013-2014 sezonunda oynanan finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, Türkiye'ye bu turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Geçen sezon ise iki Türk temsilcisi arasında oynanan finalde Çukurova Basketbol Mersin'e 99-60 üstünlük kuran Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü.

Kupanın tarihçesi

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Rekor Daugava Riga'da

Bu sezon 66. kez düzenlenecek organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen dönemde SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.

Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2014'te Galatasaray, 2023'te ise Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.