FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
 - Güncelleme:
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, üst üste ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek.

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, üst üste ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Safiport'un ev sahipliği yapacağı 8-10 Nisan'da düzenlenecek organizasyonda maçlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Bu sene Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'dan Perfumerias Avenida, Macaristan'dan Sopron Basket ve Çekya'dan ZVVZ USK Prag takımları yer alacak.

Geçen yıl da bu turnuvada mücadele eden Türk temsilcisi, yarı finalde ZVVZ USK Prag'la, Perfumerias Avenida ise Sopron Basket'le karşılaşacak.

Darüşşafaka'nın maçlarını oynadığı İstanbul'daki Volkswagen Arena, geçen yıl bu turnuvaya ev sahipliği yapmıştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ise 2014 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenlenmişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Macaristan, İstanbul, İspanya, Prag, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title