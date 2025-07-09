FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'nin Temsilcileri Belli Oldu

Yeni sezonda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Beşiktaş BOA ve Emlak Konut'un yer alacağı organizasyona, elemelerden 6 takımın yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemelerinden 5 ekip daha katılacak.

Organizasyona katılması kesinleşen takımlar şöyle:

Beşiktaş BOA, Emlak Konut (Türkiye), Villeneuve d'Ascq LM, Charnay Basket, BLMA, UFAB 49 (Fransa), Perfumerias Avenida, Hozono Global Jairis, Movistar Estudiantes (İspanya), Magnolia Basket Campobasso, GEAS Basket (İtalya), KP Brno, Levhartice Chomutov (Çekya), NKA Universitas Pecs (Macaristan), InvestInTheWest Enea Gorzow, Sleza Wroclaw, MB Zaglebie Sosnowiec (Polonya), Castors Braine, Kangoeroes Mechelen, Basket Namur Capitale (Belçika), Athinaikos Qualco, Panathinaikos A.C. (Yunanistan), CS Rapid Bucuresti (Romanya), Elitzur Ramla (İsrail), BC Neptunas-Amberton (Litvanya), SL Benfica, Sportiva/AzorisHotels (Portekiz), Rutronik Stars Keltern, Saarlouis Royals (Almanya), Piestanske Cajky (Slovakya), TTT Riga (Letonya), Nyon Basket Feminin, BCF Elfic Fribourg (İsviçre), ZKK Ragusa, KK Tresnjevka 2009 (Hırvatistan), BC Beroe Stara Zagora (Bulgaristan), KBF Peja 03 (Kosova).

Altı takımın daha organizasyona katılacağı eleme turundaki 12 ekip ise şöyle:

LDLC Asvel Feminin (Fransa), Lointek Gernika Bizkaia, BAXI Ferrol (İspanya), BDS Dinamo Sassari (İtalya), TARR KSC Szekszard (Macaristan), Universitatea Cluj (Romanya), SBS Ostrava, DSK Basketball Brandys (Çekya), Panathlitikos Sykeon, Pas Giannina (Yunanistan), BBC Troistorrents-Chablais (İsviçre), UZKK Student Nis (Sırbistan)

Organizasyonda hem eleme hem de normal sezon kura çekimleri 23 Temmuz Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.