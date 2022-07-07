FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın (EuroCup) 2022-2023 sezonunda mücadele edecek Türk takımları duyuruldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk takımları Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Nesibe Aydın ve OGM Ormanspor normal sezonda mücadele etme hakkı kazanırken, Hatayspor ise elemelerde yer alacak.

Turnuvaya Avrupa genelinde 52 kulüp katılacak. Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) Elemeleri'nden 6 kulübün gelmesiyle, turnuvada bu sezon en az 58 takım yarışacak.

Normal sezon, coğrafi yakınlık kriterlerine göre ayrılan kulüplerle iki konferansta oynanacak. Her iki konferansta yer alan 19 kulüp, ulusal federasyonların kulüp sıralamasına göre normal sezonda yer alacak. Kalan 10 kota, (her konferansta beş olmak üzere), iç saha ve deplasman formatında oynanacak eleme maçlarının kazananlara verilecek.

Normal sezon grupları ve elemeler için kura töreni ise 15 Temmuz Cuma günü Münih'te yapılacak.

Konferanslarda yer alan takımlar şöyle:

1. Konferans:

Normal sezona katılacak kulüpler:

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, NKA Universitas PEAC (Macaristan), Uni Gyor (Macaristan), AZS UMCS Lublin (Polonya), VBW Arka Gdynia (Polonya), InvestInTheWest Enea (Polonya), BC ICIM Arad (Romanya), Panathinaikos (Yunanistan), Maccabi Bnot Ashdod (İsrail), Piestanske Cajky (Slovakya), Beroe Stara Zagora (Bulgaristan), Kibirkstis (Litvanya).

Elemelerde yer alacak kulüpler:

Hatayspor, Ludovika-FCSM Csata (Macaristan), KS Basket 25 Bydgoszcz (Polonya), Esperides Kallitheas (Yunanistan), Eleftheria Moschatou (Yunanistan), Omilos Antisfairisis Chanion (Yunanistan), Dafni Agiou Dimitriou (Yunanistan), Ramat Hasharon (İsrail), Elitzur Holon (İsrail), Slavia Banska Bystrica (Slovakya).

2. Konferans:

Normal sezona katılacak kulüpler:

LDLC ASVEL (Fransa), Flammes Carolo Basket (Fransa), La Roche Vendee Basket (Fransa), Cadi La Seu (İspanya), Casademont Zaragoza (İspanya), IDK Euskotren (İspanya), Umana Reyer Venezia (İtalya), Zabiny Brno (Çekya), KP Brno (Çekya), Mithra Castors Braine (Belçika), Basket Namur Capitale (Belçika), BCF Elfic Fribourg (İsviçre), Rutronik Stars Keltern (Almanya), London Lions (Büyük Britanya), Benfica (Portekiz), Basket T71 Diddeleng (Lüksemburg), ZKK Ragusa (Hırvatistan).

Elemelerde yer alacak kulüpler:

UFAB 49 (Fransa), Basket Lattes Montpellier (Fransa), Movistar Estudiantes (İspanya), Lointek Gernika Bizkaia (İspanya), Banco di Sardegna Sassari (İtalya), Phantoms Basket Boom (Belçika), House of Talents Spurs (Belçika), Sportiva Azoris Hotels (Portekiz), BBC Grengewald Hueschtert (Lüksemburg), ZKK Plamen Pozega (Hırvatistan).