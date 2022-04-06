FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıkacak - Haberler

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıkacak

AA - Abdulkadir Karakaya - Spor
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki Türk ekibi üçüncülük maçına çıkacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarın üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarın üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Fransa'nın Bourges kentinde düzenlenen Dörtlü Final'de, yarı final maçlarında rakiplerine mağlup olan iki Türk ekibi sahaya çıkacak.

Prado Spor Sarayı'ndaki mücadele, TSİ 18.00'de başlayacak.

Fransa'nın Tango Bourges ile İtalya'nın Umana Reyer takımları ise aynı salonda TSİ 21.00'de şampiyonluk maçı oynayacak.

AA / Abdulkadir Karakaya - Spor

Mersin Yenişehir, Galatasaray, basketbol, Türk, Spor, Haberler

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