FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final yarın başlayacak - Haberler

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final yarın başlayacak

AA - Emrah Oktay - Spor
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Dörtlü Final yarın başlayacak

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final yarın başlayacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonun belirleneceği Dörtlü Final yarın başlayacak.

Fransa'nın Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den Galatasaray ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yanı sıra Fransa'dan Tango Bourges ve İtalya'dan Umana Reyer mücadele edecek.

Yarın yapılacak yarı final maçlarında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, TSİ 18.00'de Umana Reyer ile karşı karşıya gelecek. TSİ 21.00'de ise Galatasaray ile Tango Bourges karşılaşacak.

Müsabakalardan galibiyetle ayrılan takımlar, 7 Nisan Perşembe günü şampiyonluk maçına çıkacak. Kaybeden takımlar ise aynı gün üçüncülük mücadelesinde yer alacak.

AA / Emrah Oktay - Spor

Mersin Yenişehir, Galatasaray, İtalya, Fransa, Spor, Haberler

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