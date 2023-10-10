FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu başlıyor
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Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, 2023-2024 sezonu yarın başlıyor. Türkiye'yi temsil edecek olan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş, Melikgazi Kayseri, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar, Bursa Uludağ Basketbol ve Emlak Konut kulüpleri grup maçlarına çıkacak. İsrail takımlarının maçları ise güvenlik nedeniyle askıya alındı.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu, yarın başlayacak.
Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, bu sezon Türkiye'yi C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, E Grubu'nda Beşiktaş, F Grubu'nda Melikgazi Kayseri, H Grubu'nda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar, J Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, L Grubu'nda Emlak Konut kulüpleri temsil edecek.
İsrail takımlarının maçları askıya alındı
Kupada yer alan İsrail takımlarının maçları ise mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurularak ve güvenlik danışmanlarının tavsiyeleriyle ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. İlk hafta, İsrail ekiplerinden Ramat Hasharon ile Elitzur Landco Ramla'nın evinde oynaması planlanan maçların oynanma durumu, daha sonra belirlenecek.
İsrail takımlarında yaşanan sorunun aşılması halinde, turnuvada 12 grupta 48 takım karşılaşacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 8 grup üçüncüsü, üst tura adını yazdıracak.
Grupların ilk haftasında, yarın 10, 12 Ekim'de 12 karşılaşma oynanacak.
İlk hafta programı şöyle:
Yarın:
18.30 Melikgazi Kayseri - Olympiakos
19.00 Piestanske Cajky - InvestInTheWest Enea Gorzow
19.00 Beşiktaş - Slavia Banska Bystrica
19.00 TARR KSC Szekszard - Levhartice Chomutov
19.30 TTT Riga - MBK Ruzomberok
20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - CSM Constanta
21.00 Flammes Carolo Basket - Eleftheria Moschatou
21.00 Tango Bourges Basket - Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar
21.30 Spar Girona - T71 Diddeleng
23.00 GDESSA-Barreiro - London Lions
12 Ekim Perşembe:
(Askıya alındı) Ramat Hasharon - Lointek Gernika Bizkaia
(Askıya alındı) Elitzur Landco Ramla - Caledonia Gladiators
19.00 Zabiny Brno - Cadi La Seu
19.00 Kibirkstis - Union Feminine Angers
19.30 Rutronik Stars Keltern - Castors Braine
20.15 BBC Grengewald - KP TANY Brno
20.30 Bursa Uludağ Basketbol - NKA Universitas Pecs
20.30 Umana Reyer Venice - ZKK Ragusa Dubrovnik
20.30 BCF Elfic Fribourg - Emlak Konut
21.00 Lattes-Montpellier - MB Zaglebie Sosnowiec
21.00 Kangoeroes Mechelen - Panathinaikos
21.00 Roche Vendee Basket - VBW Arka Gdynia
21.30 BDS Dinamo Sassari - Movistar Estudiantes
22.30 SL Benfica - Basket Namur Capitale