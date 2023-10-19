FIBA, İsrail takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki maçlarını erteledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarının Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası'nda (Europe Cup) yer aldığı tüm maçların ertelenmesi kararını önümüzdeki hafta ve bir sonraki duyuruya kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarının Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası'nda (Europe Cup) yer aldığı tüm maçların ertelenmesi kararını önümüzdeki hafta ve bir sonraki duyuruya kadar uzatılmasını kararlaştırdı.

FIBA Avrupa, katılımcı kulüpler, İsrail Basketbol Federasyonu ve FIBA Avrupa güvenlik danışmanlarıyla yapılan istişarelerin ardından, İsrail takımlarının EuroCup ve Europe Cup'ta yer aldığı tüm maçların ertelenmesi kararını önümüzdeki hafta ve bir sonraki duyuruya kadar uzatmaya karar verdi.

Yeniden planlanan fikstürlerin tarihleri ve saatleri daha sonra ilan edilecek. - İSTANBUL