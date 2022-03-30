FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77 - Haberler

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FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.

FIBA Europe Cup yarı final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'ı 77-71 yenerek final için avantaj elde etti.

Salon: Vijf Meihal

Hakemler: Ivor Matejek xx, Francisco Arana xx, Carsten Straube xx

ZZ Leiden: Midtgaard xx 15, Dunn xxx 17, Mikalauskas x 9, Tubutis x 2, Bouwknecht x 7, de Jong xx 14, Bree x 7, Ververs x, Olisemeka x

Başantrenör: Eddy Casteels

Bahçeşehir Koleji: Smith xxx 15, Jones x 5, Dekker xx 12, Oğuz Savaş xxx 16, Muhammed Baygül xx 11, Black x 6, Berkay Candan x 2, Hall x 5, Solomon x 1, Erkan Yılmaz x 4, Kartal Özmızrak xx

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 19-16 (ZZ Leiden lehine)

Devre: 38-33 (ZZ Leiden lehine)

3. Periyot: 58-51 (ZZ Leiden lehine) - İSTANBUL

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 Bahçeşehir Koleji: 77

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahçeşehir Koleji, Oğuz Savaş, Hollanda, Europe, Spor, Haberler

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