FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur Grupları Belli Oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda gruplar belli oldu. Türk temsilcileri Bahçeşehir Koleji ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da gruplarda yer aldı.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda gruplar belli oldu.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takımın yanı sıra en iyi ikinci 6 ekip adlarını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden 2022'de şampiyonluk elde eden Bahçeşehir Koleji L Grubu'nda Litvanya'dan Jonava, Polonya'dan Legia Varşova ve Portekiz'den Sporting'le aynı grupta yer alacak.

M Grubu'nda yoluna devam edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor ise İspanyol Casademont Zaragoza, Çekya'dan ERA Nymburk ve Fransız BCM Gravelines Dunkerque ile karşılaşacak.

İkinci tur karşılaşmalarının 6 Aralık Çarşamba günü başlayıp 7 Şubat 2024'te tamamlanacağı FIBA Avrupa Kupası'nda, gruplarında ilk 2 sırada yer alanlar Mart ayında çeyrek finalde mücadele edecek.

Organizasyonda ikinci tur grupları şöyle:

K Grubu: Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Surne Bilbao Basket (İspanya), Gottingen (Almanya), Porto (Portekiz)

L Grubu: Bahçeşehir Koleji, Jonava (Litvanya), Legia Varşova (Polonya), Sporting (Portekiz)

M Grubu: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), BCM Gravelines Dunkerque (Fransa)

N Grubu: ZZ Leiden (Hollanda), Niners Chemnitz (Almanya), Itelyum Varese (İtalya), CSM CSU Oradea (Romanya)