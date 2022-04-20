FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, rakibini 72-69 mağlup ederek ikinci maç...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, rakibini 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti.
İSTANBUL (İHA) - FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, rakibini 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti. Finalin ikinci maçı 27 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. - İSTANBUL
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