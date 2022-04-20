İSTANBUL (İHA) - FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen Bahçeşehir Koleji, rakibini 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti. Finalin ikinci maçı 27 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor