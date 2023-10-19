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FIBA Avrupa, İsrail takımlarının maçlarını erteledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, İsrail takımlarıyla ilgili aldığı maçların ertelenmesi kararını uzattığını duyurdu. İsrail Basketbol Federasyonu, kulüpler ve FIBA Avrupa güvenlik danışmanlarıyla yapılan istişareler sonrasında İsrail takımlarının gelecek haftaki maçlarının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği kaydedildi. Yeniden planlanan fikstürün şartlar elverdiğinde teyit edileceği belirtildi.