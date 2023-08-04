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FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi tamamlandı

Spor Haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi karşılaşmaları sona erdi. Kadın Milli Takımı 1 şampiyonluk yaşayarak dördüncü sırada yer alırken, Erkek Milli Takımı ise 1 şampiyonlukla dördüncü oldu.

FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi karşılaşmaları tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szolnok kentinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, 6 durakta 1 şampiyonluk yaşadı ve toplamda 375 puanla konferansı dördüncü sırada tamamladı.

Erkek Milli Takımı ise 6 durakta 1 şampiyonluk elde ederken, 380 puanla konferans dördüncüsü olarak organizasyonu noktaladı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Macaristan basketbol Türkiye Spor Haberler

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