FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi tamamlandı
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi karşılaşmaları sona erdi. Kadın Milli Takımı 1 şampiyonluk yaşayarak dördüncü sırada yer alırken, Erkek Milli Takımı ise 1 şampiyonlukla dördüncü oldu.
FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi karşılaşmaları tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Szolnok kentinin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Kadın Milli Takımı, 6 durakta 1 şampiyonluk yaşadı ve toplamda 375 puanla konferansı dördüncü sırada tamamladı.
Erkek Milli Takımı ise 6 durakta 1 şampiyonluk elde ederken, 380 puanla konferans dördüncüsü olarak organizasyonu noktaladı.