FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi tamamlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi karşılaşmaları sona erdi. Kadın Milli Takımı 1 şampiyonluk yaşayarak dördüncü sırada yer alırken, Erkek Milli Takımı ise 1 şampiyonlukla dördüncü oldu.